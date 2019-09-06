Сексуальная брюнетка позировала без лифчика

Экс-участница "Дома-2" Виктория Романец порадовала поклонников очередным пикантным кадром. На фото она стоит в халате, который стянула с плеч, – подписчикам выпала возможность насладиться грудью телезвезды. Эротичную съемку экс-участница проекта устроила в туалете.

"Пушка", "Очень красивая", "Бомба", "Красотка", "Очаровашка", "Как всегда шикарная", – похвалили в Instagram.



В последнее время Романец все чаще оказывается в центре внимания именно из-за своего сексуального тела: то она хвастается своей спортивной фигурой, то в Интернет попадает скандальное видео с ее участием. В ролике голая Виктория Романец нападает на своего мужа Антона Гусева, который тоже был участником "Дома-2". Красотка начала драться с супругом из-за того, что он долго разговаривал с бывшей женой по поводу их общего ребенка.

Видео с агрессивной брюнеткой, похоже, ничуть не отпугнуло поклонников, они по-прежнему заваливают звезду телепроекта комплиментами.

Ранее "Утро" рассказывало о бывшей участнице "Дома-2", которая рассказала, что хочет родить животное.