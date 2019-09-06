Девушку умоляют переодеться

Участница телестройки Александра Черно шокировала поклонников снимком в откровенном наряде. На улице пышная девушка позировала в колготках в сеточку, миниплатье, оголяющем грудь, и кожаных ремнях. Кажется, что пикантный наряд девушка раздобыла в сексшопе.

Смелость Александры Черно ее подписчики в Instagram не оценили: они умоляют звезду "Дома-2" никогда так не одеваться. Комментаторы не стеснялись в выражениях и прошлись по лишнему весу телезвезды и вульгарной позе.

"Такая свинина в сеточку", "Пожалуйста, не надо", "Как можно так позориться?", "Хочу это развидеть", "Может быть это уже маразм?", "На панель – самое оно!", "Ужас, вульгарщина", "Как в борделе подрабатываешь", "Свиноматка",

– обругали звезду "Дома-2" в Instagram.

Александра Черно пришла на проект в 2017 году, в то время она весила 130 кг. Лишний вес не помешал брюнетке завести несколько романов и выйти замуж. За время своего участия в проекте Александра Черно не раз пыталась похудеть, чтобы в дальнейшем забеременеть, но пока ей так и не удалось избавиться от лишнего веса.

Ранее "Утро" рассказывало о самых громких скандалах телепроекта "Дом-2".