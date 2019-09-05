После слухов о смерти бывшая Джигарханяна показала, что жива-здорова

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин частенько проводят время по отдельности. Вот и в этот раз пианистка гульнула в ресторане в компании подруги. В публичное место бывшая супруга Джигарханяна отправилась во всеоружии: надела на себя длинное нарядное платье и украшения.

В заведении блондинки наслаждались едой и фотографировались с цветами и шишками.

"У каждого из нас на свете есть места..." Вот я иногда не успеваю вовремя поздравить друзей с Днем Рождения. Но всегда стараюсь компенсировать эту несвоевременность – и это мне пока удается",

– рассказала Цымбалюк подписчикам.

Поклонники не могли пройти мимо фотографии с роскошной Виталиной и записали знаменитости множество хвалебных комментариев.

"Виталиша, ты сказочно хороша !!! И лови позитив – я тебе его шлю, потому что точно знаю – ты умница и трудяга!", "Да у нее всегда шикарные наряды", "Шикарные девочки", "Великолепная Виталина!", "Виталина, вы такая изящная", – похвалили артистку в Instagram.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о ребенке от Прохора Шаляпина.