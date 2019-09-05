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"Клоун невоспитанный": Киркорова хотят лишить звания

Филипп Киркоров. Фото: Пресс-служба
Артист украл драгоценности и устроил погоню на катере

Филипп Киркоров наконец-то представил свой клип на песню "Лунный гость", который был снят еще весной. Несмотря на лиричные слова песни, видео получилось совсем не романтичным: певец сначала участвует в ограблении музея, затем устраивает перестрелку и погоню на катерах.

Новое творение артиста поклонников разочаровало: комментариев под роликом мало, а Киркорова обвиняют в том, что он вернулся к своему старому образу. Кто-то и вовсе предложил сжечь музыканта и лишить его звания народного артиста и короля русской эстрады, которыми он так гордится.

"Песня старческая какая-то", "Самовлюбленный павлин", "Опять за старое взялся", "Песня и клип не имеют ничего общего", "Какой клоун! И это народный артист. Одет, как шут", "Ни о чем", "Меня уже тошнит от нашей эстрады, клоун невоспитанный. Как ему самому не противно, от слова "король", оно неуместно. Киркорова, Бузову собрать и сжечь",

– раскритиковали клип на песню "Лунный гость".

Преданные поклонники Филиппа Киркорова, наоборот, считают, что видео удалось, а артист смог раскрыть свой актерский талант.

Ранее "Утро" рассказывало о том, что вооруженные люди в масках сорвали Филиппу Киркорову съемки.

Дарья ПЕТРОВА
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