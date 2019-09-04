Сам певец не пострадал

На Филиппа Киркорова наставили оружие на улице. Инцидент произошел во время съемок клипа: в какой-то момент к музыканту подъехал микроавтобус, из которого вылезли люди в масках и с автоматами. После того, как они навели их на певца, он громко заявил: "Да, я Филипп Киркоров, а вы мне клип сорвали".

На этом видео с бывшем мужем Примадонны прерывается. Поклонники артиста уверены, что все происходящее в ролике – просто постановка, которая станет частью нового клипа музыканта, а вооруженные люди – просто актеры.

Увидев небольшой момент из будущего видео, пользователи Instagram принялись ругать Киркорова за яркий образ: артист снимался в короне и разноцветном одеянии.

"Что творится с нашими звездами…Ни стиля, ни вкуса...Черте что надето на нем, как чучело выглядит", "Мне кажется, этот просто прикол или начало клипа...", "Голимая постановка. Причем, бездарная", "Опять Филипп какую-то глупость снимает", "Постановка",

– прокомментировали пользователи.

О том, что в начале осени зрители увидят новое видео с Киркоровым, он сам объявил еще в мае. Тогда в интернете появились снимки Филиппа Киркорова с оружием.