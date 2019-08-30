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"Как невеста": Киркорова обсмеяли за "женский наряд"

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Артист вышел к зрителям в фате

Филипп Киркоров появился на сцене фестиваля "Новая волна" в необычном костюме: на голове у знаменитости была шляпа с сеткой, напоминающая головной убор пасечника. Шлейф от шляпы многим поклонникам артиста напомнил фату. В социальных сетях образ Киркорова не поняли и назвали его "женским".

Пение Филиппа Киркорова поклонников тоже не впечатлило: они уверены, что артист просто открывал рот под фонограмму, а когда забывал некоторые слова, то прикрывался "фатой".

"Мне показалось, Филипп в шляпе пчеловода", "Он слова не выучил и прикрывался этой фатой, а пели под фанеру, это было ужасно", "Что за маскитная сетка?", "Нелорпы выглядит", "Две невесты", "Что за бабская шляпа", "Как невеста с фатой", "Женский наряд какой-то", "Как ему не стыдно",

– написали артисту в Instagram.

Вместе с Киркоровым на сцене пела певица Zivert, ей за головной убор тоже досталось. Поклонники не понимают, зачем она вышла к зрителям "с полотенцем на голове".

Одной из ведущих фестиваля "Новая волна" стала Лера Кудрявцева. Знаменитость обругали за траурное платье и выпирающий живот. 

Дарья ПЕТРОВА
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