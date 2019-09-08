Пугачеву умоляют запретить звезде "Дома-2" выходить на сцену

Появление Ольги Бузовой в Москве на дне города взбесило россиян.

На праздничном концерте, где были и дети, певица появилась в трусах. Брюки, видимо, заменили резиновые сапоги, похожие на болотные. Звезда спела новую песню "Вот она я", сопроводив ее пошлым, по мнению многих зрителей, танцем.

Она извивалась и шлепала себя между ног. Выступление, судя по всему, переполнило чашу терпения – пользователи, не сдерживаясь, выплеснули гнев на странице Бузовой в Instagram. Некоторые потребовали запретить ей петь, другие заподозрили, что перед концертом Ольга употребила запрещенные вещества (орфография и пунктуация сохранены).

"Какой ужас! Уберите это чудо со сцены! Баба робот, с голой задницей и ногами в раскарячку, вечно голодная?" "Сколько можно блин в трусах перед всеми, дети смотрят. Тьфу", "Аллу Пугачеву надо вернуть на сцену!! Чтоб запретила Бузовой петь!!! Куда смотрит общественность, министерство культуры??" "Ужас, хтатать себя за передок обязательно?(( …фуууууууууух…как низко", "Ужасный голос ужасные движение бузова ты на колеспх?" "Ты реально роковая ошибка для нашей страны!"

– написали они.

Ранее Бузову раскритиковали за новый образ.