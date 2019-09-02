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"Опять как рогатка": Бузова в мини засунула руки между ног

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Новый образ и слова певицы вызвали споры у поклонников

Ольга Бузова преодолеет любые трудности. Об этом заявила она сама под фото в соцсети, на котором показана в ярком мини сидящей с руками между ног.  

"У меня есть я, и мы справимся", – сообщила артистка.

 

Подписчики разошлись во мнениях. Одни заявили, что у певицы не все в порядке с головой и внешностью:

"У Вас явные психические расстройства, почему, имея такие деньги, не обратиться к хорошему психологу?", "Психиатр неизбежен... Вам пора обратиться к специалисту!", "Опять как рогатка", "Тонна гримма", "Вся искусственная. Без косметики старая и страшная. Хотя и с косметикой то же самое", "Кузя с "Универа" и то умнее выглядит, чем ты на всех своих фото", "На собаку похожа", "Ну страшна, тупоголова, слов нет", "Пластика, что ли, на узбека скоро будет похожа", "А та (я) это кормилица между ног?", "Рожать тебе пора!!! Все прыгаешь", "Злой взгляд".

Некоторые ругали ее за выбор места для съемки. "Что за стремная комната. Бэкгроунд жуть", "А в каком сарае она сделала это фото?", – отметили такие.

Фанаты жалели и хвалили: "Хорошенькая, а глазки грустные, хоть и кокетливые!",  "Реально Вы заряжаете энергией", "Зажигалка", "Ты такая классная... богиня прямо, принцесса", "Красавица, наша королева", "Ольга, Вы супер! Выглядите на все 100!", "Такая волшебная", "Крутая", "Сильная, смелая, непобедимая... но нежная, хрупкая и женственная", "Цветочек наш", "Очаровашка милашка".

Вид и позы, которые выбирает Ольга Бузова, часто становятся предметом обсуждения. Недавно  певицу обвинили в пошлости, когда она вышла на улицу в прозрачном лифчике, а ранее  артистка нарвалась на негатив, похвавшись новым купальником. 

Фоторепортаж
Певица Бузова строит далеко идущие планы
Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: instagram.com/buzova86 Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Полина ДОРОЖКИНА
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