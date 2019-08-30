"Пучок выпирает": Бузова влезла в огромные трусы

Артистка похвалилась новым купальником и нарвалась на негатив

В последний день на Бали, Ольга Бузова сообщила, что купальники ей пригодились только для фотосессии, давая понять, что времени на отдых было очень мало.

"Кто у меня самый внимательный? Сколько их было?", – написала она под фото, на котором показана в очередном пляжном наряде – белых плавках и бюстгальтере.

Не все подписчики поняли, что на певице надет купальник, некоторые решили, что это нижнее белье. Но возмущались:

"Это точно купальник?", "Как будто нижнее белье", "Бабушкины трусы и верх на два размера больше бузовских сисек!", "С каждым разом купальники все хуже и хуже, этот вообще на бабушкин нижнее белье похож", "Пучок из труселей выпирает", "А что в лифчик положила?", "В лифоне ваты до... и более","Этот очень большой в титьках", "Это что за ужас", "Вроде не плохо зарабатывает, а все время голышом бегает, даже зимой", "У тебя, Оль, нет золотой середины... то труселя, как парашюты, натягиваешь до груди...то стринги так подтягиваешь, что все прелести вылазят наружу...", "Какая же ты старая и страшная женщина".

Бузова вернулась в Россию и с головой окунулась в новую, "любимую", как сказала сама на видео в сторис, работу. И уже снялась в новом ролике – над пропастью в короткой юбке. Вид звезды "Дома-2" снова разочаровал подписчиков.

"Как бы не было хорошо на Бали, дома лучше", – призналась артистка. И добавила: "Ловите частичку моей любви".

В соцсети забурлили комментарии, большинство из них были негативные.



"Почему у тебя постоянно рот открыт? Такое чувство, что он у тебя до конца не закрывается, так некрасиво смотришься", "Она пыталась изобразить сексуальность", "Рот закрой", "Тупое выражение лица", "Это у нее, типа, томный взгляд... До чего же отвратительно смотрится!", "А что клюв-то постоянно отвисает? Сексуально, что ли?", "Лицо без признаков жизни ветер надувает щеки",

– написали Бузовой. И не в первый раз ее внешность вызывает отрицательную реакцию.

Ольга Бузова игнорирует все выпады в свой адрес, даже предложение ее застрелить, продолжает носить все подряд и без стеснения обнажает прелести. Недавно она выставила напоказ интимное место, оголила ягодицы на улице и засветила зону бикини.

