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"Невообразимая низость": экс-звезда "Дома-2" публично опозорил Малахова

Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
Шоумена призвали остановиться

Праведным гневом поделился Роман Тертишный, известный как Май Абрикосов, некогда блиставший на скандальной телестройке. По его словам, журналисты одного из телеканалов были весьма настырными и одолевали его предложениями поучаствовать в программе. Абрикосов отнекивался, даже когда ценник увеличили.

Тогда репортеры, видимо, решили пойти другим путем и пошпионить за экс-звездой "Дома-2". Горе-разведчиков поймали на горячем.

"когда стемнело (!), соседи видели, как к дому вновь подъехала машина, из неё вышел оператор, надел капюшон, и с камерой стал лазить под моими окнами и снимать. Исподтишка.

Заглядывать в ночные окна – такая невообразимая низость. И вообще.. всё это полная желтуха!" – возмутился Абрикосов, подкрепив обвинения скриншотом с перепиской.

Он обратился к руководству телеканала, сотрудники которого были столь настойчивы. Однако на этом не остановился и выдвинул ультиматум почему-то шоумену Андрею Малахову. Звали ли Абрикосова именно в его программу, неизвестно.

"Еще хочу обратиться к Андрею Малахову. Остановитесь, Андрей!" – публично возмутился Май в своем Instagram.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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