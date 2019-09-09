Девушка страдает из-за ребенка

Экс-участница "Дома-2" Александра Артемова находится на последнем месяце беременности. В последнее время девушка чувствует себя все хуже: не может спать, страдает из-за боли и непослушных собак. Последняя ночь стала для красотки настоящим адом.

"Сегодня была адовая ночь ...Я не могла нормально переворачиваться с одного бока на другой. Изжога ...она меня будила и держала за горло! Давно ее кстати не было, думаю на мед, либо ребеночек мой так давит", поделилась Артемова с подписчиками.

Поклонники телезвезду поддерживают, но признаются, что не могут дождаться, когда она станет матерью, ведь пока Александра говорит только о беременности.

"Сколько можно про беременность", "Зачем писать такую фигню, вы не единственная беременная в мире", "Каждый день захожу в надежде, что ты уже родила", "Под каждым новым фото надеюсь прочитать, что ты родила",

– написали в комментариях.

Александра Артемова ждет ребенка от Евгения Кузина, с которым они познакомились на телепроекте. С начала беременности девушке не раз доставалось от подписчиков. Сначала ее начали называть сумасшедшей после фото в странном наряде, потом осудили за съемку без трусов и сравнили ее со свиньей.