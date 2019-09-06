Телезвезду попросили закрыть рот

Юлии Барановской досталось от соведущего Александра Гордона. Во время съемок программы "Мужское и женское" журналист забыл слова, а когда Юлия начала над этим смеяться, то резко сказал ей "закрой рот". После реплики Гордона зал начал хлопать, как бы поддерживая мужчину.

Юлия, похоже, совсем не расстроилась из-за унижения на всю страну – видео с инцидентом она поделилась в Instagram, подписав "Так и живем", – пишет URA.RU.

Подписчики Барановской разделились на два лагеря: одни уверены, что между ведущими отличные отношения, а на видео попали рабочие моменты. Другие же уверены: Александр очень груб с девушкой, но это потому, что он – профессионал, а она "выскочка из грязи".

"Мне нравятся ведущие! Юля молодец! Не сдает свои позиции! Да, Гордон хоть и резковатый, но с такой харизмой и говорит правильные вещи "по жизни", "А мне Гордон нравится!", "Мне кажется, что он с вами резковат. Вы на него не обижаетесь?", "Гордон-– большая умница, а эта выскочка из грязи!! Вытащили её из нищеты с тремя детьми, помыли, почистили!",

– прокомментировали ситуацию в социальных сетях.

Юлия Барановская начала карьеру после расставания с Андреем Аршавиным. Девушках осталась одна с тремя детьми на руках и вынуждена была обеспечивать себя сама. Тогда Юлия Барановская решилась исполнить свою мечту и стала работать на телевидении.