Знаменитость надевала эти трусики на съемке

На одном из сайтов с объявлениями появился уникальный товар – трусы, которые носила сама Ольга Бузова. За поношенное белье певицы пока просят 5 тыс. рублей.

Выставить лот на продажу решил бренд, который когда-то рекламировала звезда. Эти трусики были на ней прямо во время съемок, в доказательство этого представитель компании выложил снимок ведущей "Дома-2" в этих плавках.

"Это трусики реально Ольги Бузовой – никакого обмана. Получила я их после съемок нашей рекламы, в которой сама Ольга Бузова надевала на себя",

– написано в объявлении.

Продавец рассчитывает, что купить товар захотят преданные поклонники артистки. Нашел странное объявление муж Полины Гагариной – фотограф Дмитрий Исхаков.

"Что что?! Я искал антикварные кресла для своей студии, честное слово, а Оля вообще в курсе! Скажите ей...Раз такое дело, пойду поищу, может там еще какие трусы продаются... Как теперь свое воображение обуздать", - написал он в социальных сетях.

Подписчики Исхакова сравнили трусы, которые рекламировала Бузова, и те, которые выставлены на сайте. Они уверены, что продавец просто обманщик, а белье знаменитости выглядело совсем по-другому.