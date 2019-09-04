Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Поношенное белье Бузовой выставили на продажу

Поношенное белье Бузовой выставили на продажу
Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Знаменитость надевала эти трусики на съемке

На одном из сайтов с объявлениями появился уникальный товар – трусы, которые носила сама Ольга Бузова. За поношенное белье певицы пока просят 5 тыс. рублей.

Выставить лот на продажу решил бренд, который когда-то рекламировала звезда. Эти трусики были на ней прямо во время съемок, в доказательство этого представитель компании выложил снимок ведущей "Дома-2" в этих плавках.

"Это трусики реально Ольги Бузовой – никакого обмана. Получила я их после съемок нашей рекламы, в которой сама Ольга Бузова надевала на себя",

– написано в объявлении.

Продавец рассчитывает, что купить товар захотят преданные поклонники артистки. Нашел странное объявление муж Полины Гагариной – фотограф Дмитрий Исхаков.

"Что что?! Я искал антикварные кресла для своей студии, честное слово, а Оля вообще в курсе! Скажите ей...Раз такое дело, пойду поищу, может там еще какие трусы продаются... Как теперь свое воображение обуздать", - написал он в социальных сетях.

Подписчики Исхакова сравнили трусы, которые рекламировала Бузова, и те, которые выставлены на сайте. Они уверены, что продавец просто обманщик, а белье знаменитости выглядело совсем по-другому.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россия поставила премьера Британии на место за слова про Вторую мировую войну

Политику напомнили о роли Королевства в этой трагедии

От Малайзии потребовали скрыть правду о виновнике крушения МН17

Родственники жертв авиакатастрофы считают невиновность Москвы надуманной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей