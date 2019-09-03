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"Сердце не выдержало": Седокова оказалась в больнице

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Артистка пожаловалась на грубое отношение медиков

Анна Седоковой пришлось обращаться за помощью к врачам: на отдыхе ее сына Гектора так укусил комар, что рана воспалилась. Но в частной клинике к малышу отнеслись не так хорошо, как хотела бы певица. Красотка не выдержала и вместе с ребенком ушла "из ада".

Разозлить Седокову удалось медсестре, которая прочинила сыну артистки Гектору боль.

"Медсестра грубым голосом произнесла – "садите ребёнка лицом от себя и зажимайте ему ноги коленками". <…> Кровь из пальца не шла. Гектор жутко плакал. Она со всей силой давила на этот малюсенький пальчик, пытаясь выдавит кровь. Прошло секунд 40, и мое сердце не выдержало этого ада”,

– поделилась звезда жуткой историей.

Звезда ушла из клиники со скандалом: громко озвучив все претензии и назвав медсестру "извергом". Знаменитость считает, что такое безразличие по отношению к ребенку просто недопустимо для врачей, тем более в платной клинике.

Комментаторы разделились на два лагеря: одни полностью поддержали устроившую скандал Седокову, другие считают, что детские слезы во время проведения процедуры – абсолютно нормальное явление и мальчику стоило потерпеть.

"Я с вами не согласна полностью. Лаборант должен быстро и качественно сделать свою работу, а кровь набирали долго скорее всего из-за страха", "Шок! Всегда была уверена, что такой беспредел только гос больницах. Это ужасно!", – написали подписчики экс-солистки группы "ВИА Гра".

Ранее Седокова показала фото своей раскрытой ракушки. 

Дарья ПЕТРОВА
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