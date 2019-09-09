Артистка заполонила соцсеть массой откровенных фото

Ольга Бузова, возможно, решила вернуть себе лидерство в Instagram, потерянное накануне, после того как российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и обогнал ее по количеству подписчиков. За последние несколько часов звезда "Дома-2" выложила несколько провокационных кадров. В самом свежем она показана в ярком блестящем мини, которое едва прикрывает бедра. Она сидит на детской карусели, обняв ногами шест. Не все подписчики остались довольны.

"Мои игрушки, моя жизнь, мои правила", – сообщила певица под фото.

Оно было первое в одежде за последнее время – на других она позировала раздетой. Только это не спасло Бузову от критики. Недовольные грубо обругали артистку, отметив, что лидерство ей уже не вернуть:

"Как же ты страшна душой", "Ты дно !", "Игрушки бывают разные", "Как в фильме ужасов!", "Лощадь на лошади катается. Да она еще и больше бедной лошадки в 3 раза", "Не позорься, и так весь мир ржет", "Опять набухалась. Не забуть сфоткать, с кем проснешься", "Слезь, кобыла, не позорься, лошадку сломаешь", "Пузатина, ты уже не номер 1 инста, удались, старая" , "У Хабиба подписчиков больше, чем у тебя!!!", "Хабиб обогнал тебя", "Хабиба не догонишь уже, Хабиб всегда в топе , а Бузова в ...опе", "Завтра день траура.... Бузова не первая в инсте...", "Когда тебя обогнали по числу подписчиков... Надо было на карусели станцевать, для поднятия рейтинга".

Фанаты старались поддержать звезду. "Бузова ты просто космос", "Боже, какая прелесть", "Ты идеальна!", "Красивая девочка", "Образ шикарный", "Королева", – восхищались они, но их похвалы затерялись в потоке негодования.

До этого Ольга опубликовала несколько снимков, на которых позировала в бикини с разных ракурсов: на одном выгнулась на лежаке, расставив ноги, на другом – спиной к камере, на третьем задрав ногу, оттопырила ягодицы.И каждый сопроводила философскими надписями.

Эта активность Бузовой в Instagram началась, после того как число подписчиков у бойца Хабиба Нурмагомедова после его победы над американцем Дастином Порье стало расти едва ли не по минутам и увеличилось в несколько раз. Он стал самым популярным россиянином в соцсети, обогнав телеведущую Ольгу Бузову, отмечает телеканал "360".

Ранее Ольгу Бузову разнесли за пошлость из-за движений, которые она делала,исполняя новую песню. До этого ей также досталось за руки между ног.