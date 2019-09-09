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Ведущая "Дома-2" мечтает о беременности

Ведущая
Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Пока у знаменитости есть только восемнадцатилетний сын

Ольга Орлова призналась, что хотела бы родить еще одного ребенка, но только когда встретит достойного мужчину. Своими планами телезвезда поделилась со своими подписчиками в Instagram, которые и задали ей вопрос о личной жизни.

Сейчас у 41-летней ведущей есть ребенок от первого брака с бизнесменом Александром Кармановым. С сыном Артемом, которому исполнилось 18 лет, Орловой удалось добиться очень доверительных отношений: она делится с ним всеми премудростями интимной жизни и устраивает дискуссии с молодыми друзьями сына.

Скриншот instagram.com/olgaorlova1311

С отцом мальчика звезда телепроекта была вместе всего 3 года, а больше так и не вышла замуж. Поклонники реалити-шоу "Дом-2" подозревают, что у нее может быть роман с другим ведущим – Владом Кадони.

Они неоднократно выставлять нежные совместные фото, мужчина флиртовал с ней на публике, также рассказывал, что не может работать, если видит экс-солистку группы "Блестящие" в сексуальном наряде.

Возможно, Ольга Орлова не может встретиться достойного спутника, так как все свободное время проводит со своими собаками. Знаменитость так увлечена заботой о животных, что иногда шокирует пользователей Интернета слишком близкими отношениями с ними. 

Дарья ПЕТРОВА
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