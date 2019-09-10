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"Горячий секс": Водонаева на улице пощупала ягодицы

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая не обращала внимания на проезжающие мимо машины

Алена Водонаева опубликовала в Instagram ролик, на котором в центре Москвы гладит себя по пятой точке, а после крутится вокруг, демонстрируя свое сексуальное тело и модный наряд. Однако не всем интернет-пользователям образ и поведение экс-участницы "Дома-2" пришлось по вкусу.

"Учитесь у мамочки, как надо красивую одежду рекламировать",

подписала видео Водонаева.

Поклонники пришли в полный восторг от вида звезды. Фанаты не сомневаются, что Алена – одна из самых сексуальных представительниц отечественного шоу-бизнеса.

"Боже какая вы красивая", "Алёна, классно выглядишь", "Пушка", "Алена, ты такой огонь", "Непревзойдённая", "Бомбическая", "Мамочка то огонь", "Ну я раз 5 пересмотрела", "Вы как всегда – горячий секс", – отмечают подписчики телеведущей.

А вот злопыхатели разнесли Водонаеву и ее наряд в пух и прах:

"Вот если бы голову Алёны страшную как у баба Яги отвертеть, вроде бы ничего смотрится", "Стремная одежда, как курица малёванная", "Жопу покажи!" – заявили недоброжелатели.  

Полина ИВАНОВА
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