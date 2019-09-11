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"Гормоны виноваты": у беременной звезды "Дома-2" появилась борода

Александра Артемова. Фото: instagram.com/artemovasasha1/
Узнать телезвезду на снимке удается не сразу

Экс-участница телепроекта Александра Артемова находится на 9 месяце беременности. На последней фотографии видно, что внешность девушки сильно изменилась: на ее лице появились усы и борода. Сама звезда "Дома-2" никак не прокомментировала перемены, скорее всего, растительность на лице "нарисовало" приложение на смартфоне.

Поклонники Александры Артемовой разделились на два лагеря: одни посмеялись над забавным фото, другие не понимают, зачем выставлять на всеобщее обозрение "такой страх".

"Конь бородатый", "Зачем такой выставлять в Интернет?", "Фу, жесть", "Красивым была бы мужчиной", "Аж напугалась, думаю, ну, все, это гормоны виноваты, что борода вылезла", "Сашка, ну ты и рассмешила",

– прокомментировали подписчики экс-участницы "Дома-2".

Беременность дается Александре Артемовой непросто, она не может дождаться встречи с ребенком, которого ласково называет "поросенком". В своем Instagram она призналась подписчикам, что была бы не против, если бы беременным ходил ее муж – Евгений Кузин, с которым она познакомилась на проекте.

"Представьте только беременного мужчину! Своему всегда говорю, вот если бы ты был в положении, я бы так же за тобой ухаживала. Ежедневный массаж ног, каждый день готовила, ежедневные походы в рестораны и кафе, убирала, исполняла желания, купала, водила везде и т.д. <…> Муж, готовься! Завтра будешь беременеть", – написала Артемова под снимком.

С начала беременности девушке не раз доставалось от подписчиков. Сначала ее начали называть сумасшедшей после выхода в странном наряде, потом унизили за съемку без белья и сравнили ее со свиньей.

Дарья ПЕТРОВА
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