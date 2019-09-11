У женщины резко ухудшилось самочувствие

Татьяна Африкантова рассказала поклонникам, что у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем. Женщина разместила в соцсети фото и сообщила, что попала в больницу прямо со съемок "Дома-2".

"Меня на скорой увезли... в... больницу в урологическое отделение. Внезапно я почувствовала резь и желание сходить помыть руки, и вдруг... короче, вызвали скорую и вместо лобного меня отвезли сюда",

– отметила участница телестройки. И добавила, что лежит "в палате, в которой должно быть четыре человека, сейчас три, назначено обследование, берут кровь, УЗИ сделали", "на больничной койке все равны".

При этом звезда не падает духом. Но думает, что такое с нею произошло неспроста. "Люди часто говорят: меня сглазили, а человек даже не подозревает, что делает это он сам, когда хвалится, что здоров. В общем, у меня есть время обо всем подумать и не делать ошибок или стараться не делать", – поделилась она размышлениями. И пожелала поклонникам "быть здоровыми и радоваться жизни".

Недавно мама Марины Африкантовой показала зажигательный танец под песню Ольги Бузовой. Татьяна исполнила его с Иосифом Оганесяном, а ролик выложила в Instagram.

Татьяна Африкантова пришла на телестройку, чтобы поддержать свою дочь Марину, у которой в тот момент намечалась свадьба с Андреем Чуевым. Женщина считала, что молодой человек – альфонс и встречался с ее наследницей ради денег.

Сначала она появлялась в "Доме-2" в качестве гостьи, а затем, когда муж уехала в длительную командировку, стала участницей. Африкантова-старшая давала советы дочери и обсуждала жизнь других девушек и молодых людей.

Телезрители полюбили женщину. Татьяна Владимировна была откровенной, давала полезные советы участникам. Она несколько раз уходила с проекта и возвращалась. как-то даже появилась с вернувшимся из поездки супругом. А недавно звезда снова пришла в "Дом-2".

Как сложится дальнейшая судьба Татьяны Владимировны, пока не известно. Важно, чтобы она поправилась, чего желают ей подписчики: "Выздоравливай скорее", "Берегите себя!!!", "Все будет хорошо! Татьяна, главное – здоровье, а "Дом-2" подождет", "Вы справитесь с недугом".