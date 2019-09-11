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Звезда "Дома-2" оголила бюст в парке

Звезда
Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая эротично проводила летнее тепло

Алена Водонаева устроила в одном из московских парков фотосессию. На кадрах экс-участница "Дома-2" топлес прикрыла пышную грудь одеялом. Снимки привели поклонников знаменитости в полный восторг.

"11 сентября 2019",

– лаконично подписала кадры Водонаева.

У фанатов экс-участницы знаменитой телестройки нашлось больше слов. Подписчики телеведущей пришли к выводу, что она эталон женской красоты, которой очень идут кудрявые волосы. Многие обратили внимание на точеную фигуру девушки, которую можно рассмотреть во всей красе на шестом кадре.

"Воплощение самой женственности, в-восторг❗" "Алёны, вы шедевр. Так держать!", "Ходячая эротика... особенно 5 фотка. Сееекс", "Просто богиня, реально) крутая", "Обалденно! Минималистично, просто, но нереально эротично", "Неотразима и обворожительна", - прокомментировали интернет-пользователи кадры Водонаевой. 

Полина ИВАНОВА
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