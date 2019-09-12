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"Мумии": Орбакайте и Орлова ужаснули "восковыми лицами"

Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Артисток упрекнули в злоупотреблении пластикой

Кристина Орбакайте и Ольга Орлова провели вместе время в ресторане. В конце вечера знаменитости решили сделать совместное фото, которое после выложили на всеобщее обозрение. Под постами в социальных сетях практически нет положительных комментариев – поклонники артисток в ужасе от того, как выглядят их лица. По их мнению, звезды прибегали к пластике.

Больше всего от комментаторов досталось Ольге Орловой, которую пользователи узнали не сразу. В Интернете предполагают, что внешность певицы начала меняться, когда она стала ведущей проекта "Дома-2". Как пишет РИА ФАН, возможно, телезведа злоупотребляет пластическими операциями. 

"Орлова на себя не похожа, ужас", "Кристина, у вас у единственной естественная красота видна, ну что Ольга с собой сделала", "Дом восковых фигур", "Все под одну гребенку", "Ужас! Что с Орловой?! Или ее заразил "Дом-2"!", "Ужас, Орлова, как живая маска", "Орлова инопланетное существо", "Орлова уколотая вусмерть", "Восковые лица какие-то", "Мумии",

– раскритиковали знаменитостей в Instagram.

Кристина Орбакайте и Ольга Орлова на критику никак не отреагировали и не стали удалять снимки, тем более, что подруги знаменитостей всячески расхвалили их в социальных сетях.

Ранее "Утро" опубликовало фото бородатой звезды "Дома-2". 

Дарья ПЕТРОВА
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