Девушка готовится к марафону

Виктория Романец всерьез относится к своему телу и постоянно – чуть ли не каждый день – его совершенствует. Так, экс-участница "Дома-2" даже в выходной день проводит в спортзале, о чем она рассказала в Instagram-историях своим поклонникам.

Романец обратилась к фанатам во время так называемого разогревания – она занималась на эллиптическом тренажере при полном макияже в красном спортивном лифе. Девушка, несмотря на физическую нагрузку, решила рассказать интернет-пользователям о том, что у них будет возможность под ее руководством сбросить лишние килограммы, и анонсировала свой марафон.

Впрочем, вероятно, поклонников больше заинтересовал вид знаменитости, а не ее слова. В кадре Романец показала крупным планом, как подпрыгивает ее пышный бюст.

Звезда телестройки не в первый раз будоражит фантазию фанатов.