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Звезда "Дома-2" потрясла грудью на камеру

Звезда
Виктория Романец. Фото: www.instagram.com/_viktoriya_14
Девушка готовится к марафону

Виктория Романец всерьез относится к своему телу и постоянно – чуть ли не каждый день – его совершенствует. Так, экс-участница "Дома-2" даже в выходной день проводит в спортзале, о чем она рассказала в Instagram-историях своим поклонникам.

Романец обратилась к фанатам во время так называемого разогревания – она занималась на эллиптическом тренажере при полном макияже в красном спортивном лифе. Девушка, несмотря на физическую нагрузку, решила рассказать интернет-пользователям о том, что у них будет возможность под ее руководством сбросить лишние килограммы, и анонсировала свой марафон.

Впрочем, вероятно, поклонников больше заинтересовал вид знаменитости, а не ее слова. В кадре Романец показала крупным планом, как подпрыгивает ее пышный бюст.

Виктория Романец. Фото: www.instagram.com/_viktoriya_14

Звезда телестройки не в первый раз будоражит фантазию фанатов. 

Полина ИВАНОВА
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