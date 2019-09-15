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Орлова высказалась о бурном романе с ведущим "Дома-2"

Орлова высказалась о бурном романе с ведущим
Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Артистка озадачила нежным снимком с Кадони

Ведущих "Дома-2" Ольгу Орлову и Влада Кадони фанаты давно подозревают в романе. Орлова решила рассказать всю правду об отношениях.

"Работали вместе, подружились, а потом бац💥 – прочли прессу, и узнали о себе много нового! Нас почти поженили, меня "забеременели", и из последних "новостей"– этот подлец Кадони меня даже бросил!, но это не точно",

– написала телеведущая в Instagram.

При этом она выложила совместное фото, на котором ее нежно сзади обнимает Кадони.

Подписчики немедленно отреагировали на этот пост.

"Вы одинокие люди, почему бы вам не попробовать?💜", "Оу) а вы отличная пара 😬", "А зря. Очень красивая и гармоничная пара. А как глаза у обоих горят...", "Оль, вот честно, я бы порадовалась за вас! Если бы Вы были парой!", "А почему бы и нет ❤️", "А хотелось бы👏".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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