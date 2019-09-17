Любовь за деньги: грязный секрет успеха Бузовой раскрыли

Звезду "Дома-2" публично назвали девушкой с пониженной социальной ответственностью

Ольга Бузова выложила в соцсети новые снимки, на которых позировала одетой в наряд с застегнутыми пуговицами и удлиненной, прикрывающей ноги, юбкой.

"Нежная мысль передается без слов", – сообщила звезда под фото. На нем певица стоит у реки на фоне храма в светлом платье.



Несмотря на непривычный для многих пользователей пуританский образ, на певицу отчего-то набросились с критикой.

Ольгу обвинили в стремлении к популярности, которую она не заслужила, и напророчили ей неутешительное будущее и полное забвение. Некоторые пользователи писали скабрезности.

"Создалось впечатление, что она народ пытается "покорить" исключительно голыми ляжками! Хорошо, что декольте у нее никакое, иначе она бы все свое бабье достоинство на всеобщее обозрение. Все ради хайпа. Она изо всех сил пытается людям понравиться, но, увы, когда пытаешься специально, это работает совершенно в противоположное русло","Вся ее карьера, начиная с самого "Дома-2", построена на проституции, не важно, в каком смысле – в прямом или переносном. Потому что при нормальном раскладе она бы спела только "Мало половин", и все, ее бы забыли ровно так же, как группу "Грибы" с их хитом "Тает лед" и всех подобных однодневок. А Ольга до сих пор живет и здравствует на нашей эстраде. Сама всего добилась? А ... (зачем) она тогда так к Филиппу Киркорову клеится, а тот с довольной, гордой рожей положительно о ней отзывается?",

Некоторые подметили неладное во внешности артистки. "Что с ногами?.. Правая – это левая, а левая – это правая", – написали они.



Фанаты защищали любимицу. как могли, и хвалили ее: "Она к Филипу никогда не клеилась, она ему благодарна, что он ее поддерживает. И Бузова будет очень долго на эстраде, потому что она не как все, она другая, яркая, красивая, креативная, свободная, счастливая. Она не живет по шаблону", "Народ, какие вы глупости пишете?.. Это не ваше дело!!! Все у Оли будет – и семья и дети!!! Всему свое время... И какая разница, сколько ей будет лет, когда ребенку будет 18?"."На тебе нормальная одежда, и ты еще более привлекательна, чем больше скромна, тем больше красива!", "Приятно посмотреть".

Вид Ольги Бузовой не раз вызывал отрицательную реакцию комментаторов. Ее ругали за чересчур натянутое в интимном месте бикини, высмеивали за слишком откровенные фото, распекали за вульгарные жесты.