Звезда натянула бикини слишком высоко

Ольга Бузова сейчас отдыхает в Испании, откуда выкладывает множество снимков в купальниках. На одной такой фотографии комментаторы обратили внимание на трусы знаменитости. Многим показалось, что ведущая "Дома-2" слишком сильно натянула купальник, и на виду у всех оказалось больше, чем нужно.

В Instagram подозревают, что у девушки просто нет больше одежды, поэтому она постоянно выставляет свое тело напоказ. Некоторые подписчики начали сравнивать певицу со звездой фильмов для взрослых.

"Дешевка", "Смотреть противно", "Все время в трусах", "Порнозвезда России", "Зачем надевать такой купальник, когда от старого следы белые остались", "Голая ватрушка", "У тебя одежды нету, наверное, везде раздетая ходишь", "Модно так трусы натягивать", "Трусы аж до ушей натянула", "Вечно полуголая, ничего интересного, скрытого в себе не оставили",

– прокомментировали снимок в социальных сетях.

Ранее Ольгу Бузова унизили после похода в ночной клуб. Сначала девушка трясла ягодицами в коротком платье, а после положила ноги на стол в грязном платье.