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"Свинья": Бузова в грязной одежде оказалась на помойке

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Звезду унизили за фото из клуба

Ольга Бузова делится с подписчиками всеми подробностями своего отдыха. Провести вечер звезда решила в одном из ночных заведений, откуда выставляла много видео. На них комментаторы заметили, что на платье Бузовой есть большое пятно, а после фото, где ведущая "Дома-2" поставила ногу в обуви на диван, начали жестко критиковать звезду. Кто-то сравнил обстановку на фото с помойкой.

Комментаторам не понравился бардак на столе, грязное платье и ноги Бузовой, которыми она залезла на стол. Телезвезда к сообщениям от подписчиков прислушалась и прикрыла пятно на наряде платком.

"Оля, что бардак", "Алкоголь, кальян, нога не разутая на диване", "Посади свинью за стол, она и ноги на стол", "Да залезь уже на стол", "Как на помойке", "Оля такая свинья", "На столе помойка", "Ну хоть платком прикрыла", "Ногами на стол – это нормально?",

– раскритиковали знаменитость в Instagram.

Ранее в Сети появилось видео, где Ольга Бузова трясет ягодицами в ночном клубе. 

Дарья ПЕТРОВА
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