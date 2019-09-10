У телезвезды дома появился новый член семьи

Анфиса Чехова сняла утреннее видео лежа на диване. Вместе с ней в кадр попал ее новый питомец – французский бульдог. Собака лежала на груди знаменитости, а потом принялась облизывать хозяйку.

Собака, которую Чехова назвала Куклой, появилась у нее дома только вчера, но знаменитость уже называет ее "чудом".

Возможно, завести собаку Анфиса Чехова решила из-за сына – звезда воспитывает 7-летнего Соломона, которого родила от бывшего мужа. Недавно звезда пожаловалась, что справиться с сыном ей бывает непросто: мальчик не хочет с ней фотографироваться и все время хитрит.

Пока одни давали телеведущей советы по воспитанию детей, другие прошлись по ее внешности: многим комментаторам показалось, что лицо знаменитости выглядит неестественно.

"Анфиса что с лицом? Как будто резиновое", "Почему у вас опухшие лицо или майкап такой", "Прическа у мальчика ужасная", "Прическа и в правду странная", "Вы постоянно пишете, что вам приходится сына подкупать, вам не кажется это не нормальным?",

– высказались в Instagram.

Ранее Анфиса Чехова свела с ума мужчин фотографией без штанов.