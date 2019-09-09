Певица показала, как готовится к выступлению

Алену Апину засняли на видео в гримерке, где она ждала начала своего концерта в Санкт-Петербурге. Для выхода на сцену артистка надела на себя обтягивающее блестящее платье, которое позволяло увидеть ее стройные ноги и формы. Рассматривая себя в зеркало, Апина начала вертеть ягодицами.

Поклонники стройную фигуру кумира оценили и написали десятки восторженных комментариев. Они просят Апину всегда надевать миниплатья.

"Самая красивая фигура России", "Вы – лучшая! Красивая, умная, сексуальная", "Выглядите шикарно! Платья только такие! До колен, и ни чуточку ниже – ножки загляденье", "Супер зажигалочка, как всегда неотразима и обалденно красива", "В 45 баба ягодка опять!",

– написали в Instagram.

До этого 55-летнюю Алену Апину осуждали за откровенный снимок. Артистка позировала на берегу моря без штанов.