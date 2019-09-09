Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Ножки загляденье": Апина повертела ягодицами перед камерой

Алена Апина. Фото: www.globallookpress.com
Певица показала, как готовится к выступлению

Алену Апину засняли на видео в гримерке, где она ждала начала своего концерта в Санкт-Петербурге. Для выхода на сцену артистка надела на себя обтягивающее блестящее платье, которое позволяло увидеть ее стройные ноги и формы. Рассматривая себя в зеркало, Апина начала вертеть ягодицами.

Поклонники стройную фигуру кумира оценили и написали десятки восторженных комментариев. Они просят Апину всегда надевать миниплатья.

"Самая красивая фигура России", "Вы – лучшая! Красивая, умная, сексуальная", "Выглядите шикарно! Платья только такие! До колен, и ни чуточку ниже – ножки загляденье", "Супер зажигалочка, как всегда неотразима и обалденно красива", "В 45 баба ягодка опять!",

– написали в Instagram.

До этого 55-летнюю Алену Апину осуждали за откровенный снимок. Артистка позировала на берегу моря без штанов.  

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Москва отдала Киеву нарушивших границу РФ украинских моряков

Во "Внуково-2" приземлился российский специальный самолет

"Дичайшая болтанка": стало известно об экстремальной посадке самолета Путина

Пилот назвал случившееся "турбулентностью в ясном небе"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей