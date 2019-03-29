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"Бабуля труселя нацепила": Апина осталась без штанов

Алена Апина. Фото: www.globallookpress.com
Певица старается выглядеть сексуально

Алена Апина изо всех сил старается показать, что может соблазнять мужчин даже в 54 года. То она появится на публике в коротких шортиках, то в ярко-розовом платье не по возрасту. На этот раз певица вовсе забыла про нижнюю часть одежды – сфотографировалась в одной рубашке, едва прикрывающей интимные места.

Апина встала на носочки, вооружилась бокалом и таинственно смотрит в даль, но все усилия оказались напрасны – подписчики напомнили звезде, что она уже не девочка.

"Бабуля труселя нацепила", "После бурной ночи?", "Как-то неочень", "Вам уже за 50",

– подкалывают комментаторы.

Поклонники, конечно, встали на защиту любимой певицы и хвалят ее естественный образ.

"Шикарная!", "Идеальная", "Красивое фото, прям для обложки журналов", "Богиня", "Соблазнюшечка!",

– восхищаются пользователи.

Известно, что сейчас Алена Апина отдыхает в Испании. Кроме своей музыкальной деятельности женщина занята в театре. Например, играет эпизодическую роль в новом спектакле Максима Виторгана.

Дарья ПЕТРОВА
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