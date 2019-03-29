"Бабуля труселя нацепила": Апина осталась без штанов

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Алена Апина изо всех сил старается показать, что может соблазнять мужчин даже в 54 года. То она появится на публике в коротких шортиках, то в ярко-розовом платье не по возрасту. На этот раз певица вовсе забыла про нижнюю часть одежды – сфотографировалась в одной рубашке, едва прикрывающей интимные места.
Апина встала на носочки, вооружилась бокалом и таинственно смотрит в даль, но все усилия оказались напрасны – подписчики напомнили звезде, что она уже не девочка.
"Бабуля труселя нацепила", "После бурной ночи?", "Как-то неочень", "Вам уже за 50",
– подкалывают комментаторы.
Поклонники, конечно, встали на защиту любимой певицы и хвалят ее естественный образ.
"Шикарная!", "Идеальная", "Красивое фото, прям для обложки журналов", "Богиня", "Соблазнюшечка!",
– восхищаются пользователи.
Известно, что сейчас Алена Апина отдыхает в Испании. Кроме своей музыкальной деятельности женщина занята в театре. Например, играет эпизодическую роль в новом спектакле Максима Виторгана.
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