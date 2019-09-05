28-летняя знаменитость взяла фамилию мужа

Слухи о тайной свадьбе Анастасии Ивлеевой и репера Элджея появились еще в начале августа, но тогда влюбленные не подтверждали информацию. Сейчас же в аккаунте телезвезды появилось фото музыканта с многозначительной подписью "Муж".

Как сообщает Telegram-канал Super.ru, 28-летняя звезда Интернета взяла фамилию супруга и стала Анастасией Узенюк.

Поклонники начали поздравлять молодоженов, а завистники считают, что они поженились слишком рано: об отношениях ведущей "Орла и решки" и музыканта стало известно только прошлым летом.

"Боже, как это мило", "Как долго мы этого ждали", "С ума сошла, не рано ли жениться", "По тихому расписались", "Очень рада за вас", "Такая классная пара",

– прокомментировали снимок с яхты в Интернете.

Подробности своего романа они тщательно скрывали от посторонних, их свадьба тоже могла бы остаться в секрете, если бы не фото, которое они выложили в социальные сети. На снимке был изображен рабочий стол компьютера, на котором была создана папка под названием "Свадьба".

Позже неизвестный источник подтвердил, что в начале августа Ивлеева и Узенюк стали мужем и женой.

"В общем, Ивлеева уже давно замужем. Когда у Алексея был концерт в Новосибирске, он прилетел с ней сюда. После концерта они ходили в ресторан с родителями его, там и объявили все", писал Telegram-канал "Только никому".