Звезда ждет второго ребенка

Мария Миронова станет мамой во второй раз. Это стало очевидно после видео со звездой, где виден ее округливший живот. Позже она еще раз подтвердила, что находится "в ожидании новой жизни". Поклонники поддержали звезду и засыпали поздравлениями в Instagram. Они уверены, что несмотря на возраст, Мироновой 46 лет, она легко справится с малышом.

В комментариях некоторые напомнили о том, что 79-летний Эммануил Виторган сегодня снова стал отцом.

"Молоденькая, можно еще рожать", "Прекрасная новость", "Чудо, вы такая смелая", "Такой красавице и талантливой девушке надо пятерых родить", "Что-то вы рано решились, то ли дело Виторганы, для себя пожить успели, а потом и сразу двоих, к восьмому десятку",

– написали поклонники артистки.

Теперь всех интересует, кто же станет отцом будущего ребенка. Как пишет "Комсомольская правда", первым мужем Марии был бизнесмен Игорь Удалов. От него она родила сына. После Мария вышла замуж во второй раз, но через 5 лет снова вернулась к бывшему супругу. Сейчас Мария Миронова предпочитает не афишировать свою личную жизнь.