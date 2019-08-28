У Виторгана родилась дочь

В семье знаменитости появилась вторая девочка

Эммануил Виторган стал отцом в третий раз. У них с женой родилась еще одна дочка. Сам актер сообщил об этом в соцсети.

"У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька... КЛАРОЧКА!!!"

– написал он под фото, на котором показан с супругой Ириной, держащей на руках малышку, и первой дочерью – Этель.

Поклонники разделили радость любимого артиста и пожелали его семье добра: "Вот это новость! Поздравляю! Счастья вам!", "Какая прелесть, Вы просто уникальные, поздравляю Вас от всей души", "Пусть растет счастливым ребенком, как можно дольше окруженная любовью родителей!", "Безумно за вас рада! Пусть ваши девочки приносят вам только радость и счастье!", "Какие же вы молодцы! Какое же это счастье!", "Поздравляю вас с рождением еще одной дочурки! Они такие у вас красивые! Пусть растут и радуют вас!", "Классно, оперативненько. Как мы рады за ВАС. Мы очень уважаем творческую семью Виторганов. Здоровья Вашим девчушечкам. Творческих успехов и семейного тепла!".

Были и недовольные. "Папе 79 лет.... зачем?!", "Бред полный!!!! Куда мир катится????? Зачем природу обманывать????? Вы что, до 200 лет жить собрались? Не жалко детей, что сиротами останутся?", – возмутились они.

Актер умолчал о том, что они с женой твердо решили еще раз стать родителями. Возможно, когда супруги отдыхали на море с первой доченькой, суррогатная мама вынашивала им вторую малышку, предполагает StarHit.

Этель родилась 26 февраля 2018 г. и стала главной радостью известного отца. Виторган наслаждается поздним отцовством. Мало того, у него возникло желание не останавливаться на этом. "Мы готовимся к появлению братика. Надо, чтобы они дружили, помогали друг другу", – признался ранее актер.

До этого его супруга через неделю после родов сказала, что хочет еще одного ребенка. Ей на тот момент на тот момент было 55 лет, и в тот раз она не прибегала к услугам суррогатной матери, а выносила малышку сама.

Кроме двух маленьких дочерей у Эммануила Гедеоновича есть взрослый сын Максим Виторган – бывший муж известной телеведущей Ксении Собчак – и внуки.