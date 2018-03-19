Виторганы задумались о втором ребенке

78-летний актер впервые рассказал о новорожденной дочери

По словам Виторгана, девочка родилась крепенькой – ее вес составил 4,6 кг при росте 54 сантиметра.

"Она, наверное, почувствовала, что ее отец высокий и крепкий мужчина, решила последовать нашей семейной традиции", – пошутил Эммануил Гедеонович.

Актер признался, что невероятно счастлив. Но еще больше счастлива его жена Ирина – настолько, что "спустя неделю сказала, что хочет еще одного". Для женщины неважно, мальчик это будет или девочка.

Виторганы стали родителями в конце февраля. Супруге актера на тот момент было 56 лет. Как утверждает женщина, она не прибегала к услугам суррогатной матери, а выносила ребенка сама.



"Ире пришлось несладко. Она несколько лет лечилась по-женски, чтобы в итоге познать эту огромную, невероятную радость", – добавил артист, цитирует сайт "Комсомольская правда".

Друзья семьи задарили девочку подарками, так что на первый год своей жизни она "полностью обеспечена". Когда малышка окрепнет, Виторганы пообещали закатить шумную вечеринку.