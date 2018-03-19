Виторганы задумались о втором ребенке

Здоровье
- Больных раком будет искать искусственный разум
- Развеян миф о последствиях ожирения
- Умный вирус вернет зрение
По словам Виторгана, девочка родилась крепенькой – ее вес составил 4,6 кг при росте 54 сантиметра.
"Она, наверное, почувствовала, что ее отец высокий и крепкий мужчина, решила последовать нашей семейной традиции", – пошутил Эммануил Гедеонович.
Актер признался, что невероятно счастлив. Но еще больше счастлива его жена Ирина – настолько, что "спустя неделю сказала, что хочет еще одного". Для женщины неважно, мальчик это будет или девочка.
Виторганы стали родителями в конце февраля. Супруге актера на тот
момент было 56 лет. Как утверждает женщина, она не прибегала к услугам
суррогатной матери, а выносила ребенка сама.
"Ире пришлось несладко. Она несколько лет лечилась по-женски, чтобы в итоге познать эту огромную, невероятную радость", – добавил артист, цитирует сайт "Комсомольская правда".
Друзья семьи задарили девочку подарками, так что на первый год своей жизни она "полностью обеспечена". Когда малышка окрепнет, Виторганы пообещали закатить шумную вечеринку.
Москва намерена добиться задержания информатора