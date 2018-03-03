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Жена Виторгана родила в 55 лет

Эммануил Виторган и Ирина Млодик. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Супруга знаменитого актера рассказала, почему впервые смогла стать матерью в таком позднем возрасте

О том, что 78-летний Эммануил Виторган и 55-летняя Ирина Млодик стали родителями,  стало известно только сейчас, хотя малышка появилась на свет еще 26 февраля.

Девочку счастливые родители назвали Этель – "благородная". Для Ирины это первый ребенок; у ее мужа уже есть взрослые дочь, сын, внуки и даже правнук.

Супруга Виторгана рассказала, что ребенка родила сама. По ее словам, она больше 20 лет ждала этого знаменательного события и к услугам "профессиональных рожениц", те есть суррогатной матери, не прибегала.

"Мы с Эммочкой давно мечтали думали о ребенке. Но сначала мне нужно было преодолеть проблемы с моим здоровьем. Пришлось подождать почти 20 лет, чтобы решить их", – приводит "КП" слова счастливой матери.

О том, что в семье Виторгана и Млодик ожидается пополнение, супруги рассказали еще в мае прошлого года.

Недавно в возрасте 55 лет стала матерью жена Дмитрия Маликова Ирина. Однако вынашивала ребенка суррогатная мать.

Отдел информации
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