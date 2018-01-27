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Суррогатная мать родила сына Дмитрию Маликову

Дмитрий Маликов с женой Еленой. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Накануне своего 48-летия певец стал отцом во второй раз

Новоиспеченный отец еще не видел малыша: в день, когда родился сын, Маликов был на гастролях в Екатеринбурге. Журналистам певец сказал, что ему "нужно немного времени", прежде чем он сможет прокомментировать счастливое событие.

Младенец появился на свет в элитной петербургской клинике репродуктивной медицины "Ава-Петер". В ней наблюдаются женщины, согласившиеся стать суррогатными матерями для состоятельных семей.

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Услуги клиники весьма недешевы, пишет "Экспресс-газета". Процедура экстракорпорального оплодотворения, ведение беременности, юридическое сопровождение процесса и расходы на роды обойдутся в среднем в 2 миллиона рублей. Из них суррогатная мать получает 700 - 800 тысяч.

Маликов давно мечтал о сыне. У него и его 55-летней супруги Елены двое детей: 17-летняя общая дочь Стефания и дочь Елены от первого брака.

Известны и другие случаи, когда российские знаменитости обращались за помощью к суррогатным матерям. Так были рождены дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, а также Филиппа Киркорова.

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