Суррогатная мать родила сына Дмитрию Маликову
Новоиспеченный отец еще не видел малыша: в день, когда родился сын, Маликов был на гастролях в Екатеринбурге. Журналистам певец сказал, что ему "нужно немного времени", прежде чем он сможет прокомментировать счастливое событие.
Младенец появился на свет в элитной петербургской клинике репродуктивной медицины "Ава-Петер". В ней наблюдаются женщины, согласившиеся стать суррогатными матерями для состоятельных семей.
Услуги клиники весьма недешевы, пишет "Экспресс-газета". Процедура экстракорпорального оплодотворения, ведение беременности, юридическое сопровождение процесса и расходы на роды обойдутся в среднем в 2 миллиона рублей. Из них суррогатная мать получает 700 - 800 тысяч.
Маликов давно мечтал о сыне. У него и его 55-летней супруги Елены двое детей: 17-летняя общая дочь Стефания и дочь Елены от первого брака.
Известны и другие случаи, когда российские знаменитости обращались за помощью к суррогатным матерям. Так были рождены дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, а также Филиппа Киркорова.
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