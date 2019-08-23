Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Бледанс вышла на улицу в нижнем белье

Бледанс вышла на улицу в нижнем белье
Эвелина Бледанс. Фото: www.globallookpress.com
Актриса похвасталась идеальным телом

Эвелине Бледанс удается в 50 лет выглядеть привлекательно и сексуально, что она и доказала на очередной фотосессии. Звезда без стеснения позировала фотографу на улице в комплекте нижнего белья и прозрачной накидке. Больше всего внимание поклонников привлекли стройные ноги актрисы.

"Невероятная женщина, обалденно красивая, всегда загадочная", "Вам точно не больше 18", "Как легкая воздушная красивая зефирка", "Это вообще законно так выглядеть?", "Лесная нимфа", "Ноги просто бомба", "Роскошная Эвелина",

– похвалили красавицу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

В последнее время звезда больше была сосредоточена на воспитании сына Семена, но намерена вернутся к своей профессии. Артистка рассказала, что проходила пробы на роль в фильме ужасов, хотя подобные картины ненавидит. Поклонники актрисы уверены, что она легко справится с любой ролью.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала о днях, проведенных с Филиппом Киркоровым. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Польша хочет американским газом сбить цены на российский

Варшава активно закупает у Штатов СПГ

"Несерьезно": Захарова посоветовала членам G7 разобраться со своими желаниями

На Смоленской площади в шуме вокруг "Большой семерки" увидели шоу-бизнес

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей