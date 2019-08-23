Бледанс вышла на улицу в нижнем белье

Актриса похвасталась идеальным телом

Эвелине Бледанс удается в 50 лет выглядеть привлекательно и сексуально, что она и доказала на очередной фотосессии. Звезда без стеснения позировала фотографу на улице в комплекте нижнего белья и прозрачной накидке. Больше всего внимание поклонников привлекли стройные ноги актрисы.

"Невероятная женщина, обалденно красивая, всегда загадочная", "Вам точно не больше 18", "Как легкая воздушная красивая зефирка", "Это вообще законно так выглядеть?", "Лесная нимфа", "Ноги просто бомба", "Роскошная Эвелина",

– похвалили красавицу.

В последнее время звезда больше была сосредоточена на воспитании сына Семена, но намерена вернутся к своей профессии. Артистка рассказала, что проходила пробы на роль в фильме ужасов, хотя подобные картины ненавидит. Поклонники актрисы уверены, что она легко справится с любой ролью.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала о днях, проведенных с Филиппом Киркоровым.