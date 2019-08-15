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"Круче молодых": Бледанс поскакала в лифчике

Эвелина Бледанс. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость продемонстрировала стройное тело

Эвелина Бледанс сейчас находится в Турции. Даже на отдыхе актриса не позволяет себя расслабиться и занимается разными видами спорта. На этот раз звезда попробовала джампинг-фитнес: Бледанс в спортивном лифчике и обтягивающих лосинах скакала в специальных ботинках.

Видео со своей тренировкой актриса выложила в Сеть, где собрала кучу комплиментов. Поклонники в восторге от фигуры 50-летней Бледанс, они уверены, что она выглядит привлекательнее молодых девушек и по-прежнему остается сексуальной.

"Пример для подражания", "Супердевочка", "Как была в Маски шоу сексапильная красотка, так сейчас ещё лучше! Как наливное яблочко!", "Эвелина, вы круче молодых", "Офигительная у Вас форма, просто улет", "Космос, а не женщина", "Эвелина, вы как девочка скачете",

– похвалили Эвелину в социальных сетях.

Отдых в Турции не обошелся для актрисы без происшествий: пару дней ей потребовалась помощь врачей из-за красных волдырей, появившихся на ноге.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала, как провела три дня с Филиппом Киркоровым.

Дарья ПЕТРОВА
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