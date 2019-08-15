"Круче молодых": Бледанс поскакала в лифчике

Нибиру
- Уже завтра: внезапно объявлено о столкновении с Нибиру
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
Эвелина Бледанс сейчас находится в Турции. Даже на отдыхе актриса не позволяет себя расслабиться и занимается разными видами спорта. На этот раз звезда попробовала джампинг-фитнес: Бледанс в спортивном лифчике и обтягивающих лосинах скакала в специальных ботинках.
Видео со своей тренировкой актриса выложила в Сеть, где собрала кучу комплиментов. Поклонники в восторге от фигуры 50-летней Бледанс, они уверены, что она выглядит привлекательнее молодых девушек и по-прежнему остается сексуальной.
"Пример для подражания", "Супердевочка", "Как была в Маски шоу сексапильная красотка, так сейчас ещё лучше! Как наливное яблочко!", "Эвелина, вы круче молодых", "Офигительная у Вас форма, просто улет", "Космос, а не женщина", "Эвелина, вы как девочка скачете",
– похвалили Эвелину в социальных сетях.
Отдых в Турции не обошелся для актрисы без происшествий: пару дней ей потребовалась помощь врачей из-за красных волдырей, появившихся на ноге.
Ранее Эвелина Бледанс рассказала, как провела три дня с Филиппом Киркоровым.
В интернете заподозрили новую форму шизофрении у силовиков Незалежной