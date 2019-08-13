"Огромные волдыри": Бледанс потребовалась помощь врачей

С актрисой произошло ЧП на отдыхе

Сейчас Эвелина Бледанс вместе с сыном находится в Турции. Путешествие знаменитости не обходится без приключений. Сначала звезда снимала видео в зарослях, а после у нее на ноге появились красные волдыри. Актрису срочно повезли к медикам.

"Я даже не почувствовала, как меня укусили. Покраснело и огромные волдыри", – рассказывает Бледанс подписчикам.

Уже после артистка рассказала, что скорее всего она пострадала не из-за укуса насекомых, а из-за какого-то растения, но, похоже, здоровью Эвелины сейчас ничего не угрожает.

Даже находясь на отдыхе, звезда не забывает о тренировках, поэтому ей и удается сохранять роскошную фигуру. Поклонники пришли в восторг от смелой фотосессии Бледанс на банане.

"Шикарный вид", "Молодец вы такая, фигура и следите за собой, приятно смотреть", "Сексуальные шорты", "Черт, такая сексуальная", – написали комментаторы в Instagram.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала о своих отношениях с Филиппом Киркоровым, с которым она не расставалась несколько дней.