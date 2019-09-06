Тело певицы оказалось на виду

Ольга Серябкина продолжает возбуждать пользователей социальных сетей своими эротичными снимками. На этот раз звезду сняли в душе: певица позировала с мокрыми волосами в прозрачной блузке с камнями, сквозь которую видно – лифчика на Серябкиной нет.

За пару часов фото оценили почти 40 тыс. человек, часть из них оставили свои комментарии. Они восхищены внешностью красотки и не против были бы провести с ней ночь. Некоторые уверены, что экс-солистка группы "Серебро" могла бы сниматься в фильмах для взрослых.

"После душа сфоткалась?", "Невероятно красивая и сексуальная", "Какая малышка", "Ты такая красивая, хочу от тебя дочку", "Попросили сняться в новом порнофильме",

– прокомментировали в Сети.

Певица также призналась, что не сразу научилась говорить слово "нет". Например, однажды она много раз откладывала встречу с молодым человеком, придумывая отмазки. А потом все равно ему отказала. "Мне кажется, что после этого случая я научилась говорить "нет". Так честнее, хоть и бывает сложнее", - написала красотка.

Ранее в Сети появилось пикантное видео с Ольгой Серябкиной без трусов.