Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"После душа": мокрая Серябкина позировала без лифчика

Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/serebro_official/
Тело певицы оказалось на виду

Ольга Серябкина продолжает возбуждать пользователей социальных сетей своими эротичными снимками. На этот раз звезду сняли в душе: певица позировала с мокрыми волосами в прозрачной блузке с камнями, сквозь которую видно – лифчика на Серябкиной нет.

За пару часов фото оценили почти 40 тыс. человек, часть из них оставили свои комментарии. Они восхищены внешностью красотки и не против были бы провести с ней ночь. Некоторые уверены, что экс-солистка группы "Серебро" могла бы сниматься в фильмах для взрослых.

"После душа сфоткалась?", "Невероятно красивая и сексуальная", "Какая малышка", "Ты такая красивая, хочу от тебя дочку", "Попросили сняться в новом порнофильме",

– прокомментировали в Сети.

Певица также призналась, что не сразу научилась говорить слово "нет". Например, однажды она много раз откладывала встречу с молодым человеком, придумывая отмазки. А потом все равно ему отказала. "Мне кажется, что после этого случая я научилась говорить "нет". Так честнее, хоть и бывает сложнее", - написала красотка.

Ранее в Сети появилось пикантное видео с Ольгой Серябкиной без трусов.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Жертвой стали пенсионеры: как банки обманывают россиян

Слишком привлекательные предложения для пожилых людей должны настораживать клиентов кредитной организации

Крымский мост разбирают после вестей о катастрофе

На новом транспортном переходе через Керченский пролив кипит работа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей