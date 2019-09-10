Поведение звезды назвали "неприличным"

Поклонники в очередной раз шокированы развязным поведением Ольги Бузовой. Ведущая "Дома-2" в коротеньким блестящем платье зажгла в ночном клубе. Девушка сексуально вертела бедрами, задирала ноги и трясла ягодицами прямо перед камерой.

Танцы Бузовой многие поклонниками показались слишком откровенным, ведь в ночном клубе было много других людей. Кто-то подозревает, что артистка так раскрепостилась под действием алкоголя, кому-то показалось, что у Ольги Бузовой случился приступ какой-то болезни, поэтому ее и начало трясти.

"Опять пьяная", ""Извиваешься как змея...Так не прилично танцевать, когда вокруг тебя еще другие люди", "Этими пьяными танцульками в клубе никого не удивишь", "Приступ болезни", "Только попой и умеешь вилять", "Бревно", "Престарелая трясина", "Старуха трясет попой",

- отреагировали в Интернете на видео с певицей.

Ранее муж Полины Гагариной нашел в интернете интересное объявление. На одном из сайтом продавали поношенные трусы Ольги Бузовой.