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"Приступ болезни": Бузова потрясла ягодицами в клубе

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Поведение звезды назвали "неприличным"

Поклонники в очередной раз шокированы развязным поведением Ольги Бузовой. Ведущая "Дома-2" в коротеньким блестящем платье зажгла в ночном клубе. Девушка сексуально вертела бедрами, задирала ноги и трясла ягодицами прямо перед камерой.

Танцы Бузовой многие поклонниками показались слишком откровенным, ведь в ночном клубе было много других людей. Кто-то подозревает, что артистка так раскрепостилась под действием алкоголя, кому-то показалось, что у Ольги Бузовой случился приступ какой-то болезни, поэтому ее и начало трясти. 

"Опять пьяная", ""Извиваешься как змея...Так не прилично танцевать, когда вокруг тебя еще другие люди", "Этими пьяными танцульками в клубе никого не удивишь", "Приступ болезни", "Только попой и умеешь вилять", "Бревно", "Престарелая трясина", "Старуха трясет попой",

- отреагировали в Интернете на видео с певицей.

Ранее муж Полины Гагариной нашел в интернете интересное объявление. На одном из сайтом продавали поношенные трусы Ольги Бузовой. 

Дарья ПЕТРОВА
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