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"Опухоли не будет": найден способ вылечить страдающую Гагарину

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
С артисткой случилось несчастье на улице

Полина Гагарина решила устроить прогулку на велосипеде. Закончилось катание не очень хорошо – звезду впервые в жизни укусила оса. Страдающая от боли знаменитость решила обратиться за советом к подписчикам.

"За 5 мин до укуса осы! Впервые в жизни! Больно, блин. Надо что-то выпить?" – написала артистка в Instagram. Там Гагариной предложили сразу несколько вариантов лечения: среди банальных были мази и таблетки, среди оригинальных – алкоголь, грязь и помидор.

"Пей виски! Не ошибешься!", "Когда кусает оса, нужно приложить помидор свежий", "Нужно бокальчик вина", "Приложить землю к укусу. Яд выйдет и опухоли не будет", "Водки выпить и все пройдет", "Наши предки всегда грязь прикладывали",

– написали блондинке в комментариях.

Ранее муж Полины Гагариной нашел в Сети необычное объявление: на одном из сайтов продавали поношенные трусы Ольги Бузовой, которые девушка надевала на съемку. Предприимчивые организаторы белье сохранили и просят за него несколько тысяч рублей. 

Дарья ПЕТРОВА
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