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Алена Водонаева отправилась в Армению на свадьбу своих друзей. На мероприятии экс-участница скандальной телестройки появилась в леопардовым платье, которое приподняла рукой, чтобы продемонстрировать свои роскошные ноги.
Поклонники Водонаевой считают, что девушка выглядела просто сногсшибательно, а образ "сексуальной кошечки" ей очень идет.
"Какая вы шикарная", "Бомба", "Как же хороша", "Сексуальная кошечка", "Настоящая хищница", "Шикарная женщина", "Супер львица", "Огнище", "Идеальная фигура", Ноги роскошные и такие длинные",
– оценили Алену Водонаеву в Инстаграм.
Водонаева остался под большим впечатлением от поездки за границу. Телезвезда призналась, что влюбилась в Армению благодаря вкусной еде и веселым местным жителям. Пообщавшись с восточными мужчинами, красотка решила сравнить их с россиянами.
"Я влюблена в Армению, в ее природу, погоду, доброту и веселый нрав ее жителей. <…> А еще мужчины в Ереване отличаются от мужчин в Москве. И плюсами, и минусами отличаются. Интересно было очень",
– написала звезда "Дома-2".
Ранее полуголая Алена Водонаева развлекалась в ванне с игрушкой.
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