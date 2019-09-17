Стройные бедра звезды "Дома-2" оказались у всех на виду

Алена Водонаева отправилась в Армению на свадьбу своих друзей. На мероприятии экс-участница скандальной телестройки появилась в леопардовым платье, которое приподняла рукой, чтобы продемонстрировать свои роскошные ноги.

Поклонники Водонаевой считают, что девушка выглядела просто сногсшибательно, а образ "сексуальной кошечки" ей очень идет.

"Какая вы шикарная", "Бомба", "Как же хороша", "Сексуальная кошечка", "Настоящая хищница", "Шикарная женщина", "Супер львица", "Огнище", "Идеальная фигура", Ноги роскошные и такие длинные",

– оценили Алену Водонаеву в Инстаграм.

Водонаева остался под большим впечатлением от поездки за границу. Телезвезда призналась, что влюбилась в Армению благодаря вкусной еде и веселым местным жителям. Пообщавшись с восточными мужчинами, красотка решила сравнить их с россиянами.

"Я влюблена в Армению, в ее природу, погоду, доброту и веселый нрав ее жителей. <…> А еще мужчины в Ереване отличаются от мужчин в Москве. И плюсами, и минусами отличаются. Интересно было очень",

– написала звезда "Дома-2".

Ранее полуголая Алена Водонаева развлекалась в ванне с игрушкой.