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"Смотреть стыдно": Барановская потеряла свою красоту

Юлия Барановская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Телезвезде указали на испортившуюся внешность

Юлию Барановскую жестко раскритиковали после новых фото, где она позирует в платье из белых цветов и необычной шляпе. Подписчики считают, что телеведущая стало выглядеть гораздо старше из-за яркого макияжа.

Телеведущей посоветовали срочно избавиться от стилиста и не портить себя обилием косметики.

"Такой макияж Юлю старит на лет 10", "Головной убор нелепый, смотреть стыдно", "Ужас, что со ртом", "Макияж жутко старит", "Зачем тебя уродуют, если есть натуральная красота", "Сделали из вас старую куклу", "Как монстр", "Какой ужас", "Вам здесь лет 40 можно дать", "Сплошное разочарование",

– раскритиковали в Instagram.

Другие комментаторы, наоборот, восхищаются образом Юлии. Кто-то даже начал поздравлять ее со свадьбой, думая, что на ней надето свадебное платье. Пока телезвезда замуж не собирается, но признается, что ее сердце занято.

К своему бывшему возлюбленному Андрею Аршавину, от которого она родила троих детей, она возвращаться не собирается. Тем более что недавно спортсмен снова бросил ее и детей.

Ранее "Утро" рассказывало, как Александр Гордон унизил Юлию Барановскую на всю страну. 

Дарья ПЕТРОВА
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