Музыкант показал, как отдыхает без любимой

Певец Евгений Гор поделился с подписчиками подробностями своего дня. Сначала он выступал перед публикой, а после начал танцевать с молодой блондинкой, которую до этого обнимал. Возлюбленный Бабкиной не постеснялся выложить видео со своими ночными развлечениями в Интернет.

А ведь еще пару дней назад он проводил время с Надеждой Бабкиной. Пара вместе появилась на премьере фильма и выглядела очень счастливой. Тогда поклонники признались, что искренне восхищаются парой.

"Всегда на вас любуюсь! Пара вы классная! Между вами не видно разницы в годах!", "Такие оба красивые и счастливые!", "Прекрасная пара",

– оценили комментаторы.

Все ли хорошо в отношениях у артистов – неизвестно. Как пишет "Пятый канал", Бабкина и Гор познакомились на конкурсе молодых музыкантов, когда начинающему исполнителю было всего 23 года. Слухи об их расставании появились в 2016 году, но официального заявления влюбленные до сих пор так и не сделали. До встречи с певцом, который почти на 30 лет ее моложе, Бабкина 17 лет прожила в браке с Владимиром Заседателевым – барабанщиком ВИА "Лейся, песня", "Самоцветы", "Красные маки".