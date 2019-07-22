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"Сходит с ума": веселая Бабкина помылась на камеру

Надежда Бабкина. Фото: www.globallookpress.com
Зоозащитники упрекнули артистку за использование нетрадиционной медицины

Надежда Бабкина поделилась подробностями своих водных процедур. Веселая знаменитость засняла себя голой в пенной ванне, чем вызвала бурную реакцию у подписчиков. Большинство из них попросили артистку вести себя скромнее и напомнили о солидном возрасте.

Часть комментаторов упрекнула Бабкину за выбор процедур. Ванна, которую она принимает, не обычная, а пантовая. Это процедура альтернативной медицины, для которой используется экстракт из рогов оленей. Зоозащитники считают, что использовать животных для косметических процедур не стоит.

"Неприлично выставлять такие фото, особенно таким дамам преклонного возраста! Каждый сходит с ума по-своему!", "Не будьте смешны уподобляясь молоденьким девицам", "Ужасно жалко мне животных! Оно этого не стоит", "Сошла с ума", "Это же ванна с рогами",

– написали в комментариях.

Ранее "Утро" рассказывало о новом мужчине Надежде Бабкиной. Слухи о том, что певица рассталась с молодым другом Евгением Гором появились еще в 2016 году, но официального заявления влюбленные до сих пор так и не сделали. До встречи с певцом, который почти на 30 лет ее моложе, Бабкина 17 лет прожила в браке Владимиром Заседателевым -барабанщиком ВИА "Лейся, песня", "Самоцветы", "Красные маки".


Дарья ПЕТРОВА
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