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У Бабкиной появился новый мужчина

Надежда Бабкина. Фото: www.globallookpress.com
"Казачка Надя" показалась в компании незнакомца

Надежда Бабкина выложила в Instagram два новых кадра. На них она, улыбаясь, позирует в двумя известными женщинами и некими представителями сильного пола, что вызвало неподдельный интерес у фанатов.

"На заседании Директорской ложи театров Москвы",

– подписала артистка кадры. На одном из них рядом с нею – вдова Иосифа Кобзона Нелли и телеведущая Арина Шарапова.

Поклонники узнали этих дам без труда: "Девочки, вы звезды... Надежда... Арина... Нелли", "Жена Кабзона с Вами. Это так здорово!", "Три красавицы!". А вот личность одного из мужчин не дает им покоя.

"Что за мужчина постоянно сопровождает Вас везде?.. Не муж и не сын...",

– поинтересовалась у артистки одна из поклонниц. А другие едко добавили: "С лицом алкаша", "Для развлекаловки". 

Однако таких было мало. Большинство фолловеров порадовали снимки. "Неплохо заседаем!", "И что вы там решали?", "О чем говорили на заседании?", "Ах, старушки! Вам ли жить в печали?", – написали они. 

Многие восхитились Бабкиной: "Наденька, какой же вы светлый человек! Обожаю!", "Надежда Георгиевна, Вы солнечны! Восхищаюсь Вами, Вашими талантами и тем, с какой любовью, понимаем, сочувствием Вы относитесь к людям!", "Вы очень классная, вы очень хорошо относитесь к людям, к фанатам и друзья вы честная добрая".   

С первым мужем – барабанщиком ВИА "Лейся, песня", "Самоцветы", "Красные маки" Владимиром Заседателевым – певица рассталась в 1991 г., прожив с ним 17 лет. У нее есть сын, внук и две внучки.

Вторым, неофициальным, супругом "казачки Нади" стал ЕвгенийГор ( Горшечков). Они познакоммились в 2003 г. на конкурсе молодых музыкантов в Саратове. И совсем скоро на записи "Песни года" Бабкина представила его как любимого человека.

Надежда Бабкина и Евгений Гор. Фото: www.globallookpress.com

Их роман вызвал широкий общественный резонанс. О нем говорили даже те, кто не интересуется творчеством Бабкиной. А причина проста – Надежда Георгиевна старше возлюбленного на 30 с лишним лет. Их отношения складывались не всегда гладко. Они расставались, и певица даже заводила романтические отношения с другим. Но через время их снова стали видеть вместе.

Очередные слухи о расставании артистов поползли в конце 2016 г., когда и Евгений, и Надежда Георгиевна  стали появляться на светских вечеринках по отдельности. Подливало масла в огонь и давнее заявление певца о том, что он никогда официально не женится на Бабкиной, так как ценит свободу и независимость и отрицательно смотрит на штампы в паспорте. Однако никаких заявлений об окончательном разрыве отношений ни от одного из них не поступало.

И вот уже фанаты чуть ли не новый роман приписали "казачке Наде"...

Полина ДОРОЖКИНА
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