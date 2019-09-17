Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Сил нет терпеть беспредел": муж пожаловался на Бородину

Ксения Бородина. Фото:instagram.com/borodylia
Курбан Омаров рассказал о непростых отношениях в семье

Супруг ведущей "Дома-2" обратился за советом к подписчикам. По словам мужа Ксении Бородиной, дочка слушается только звездную маму, а его просто игнорирует. Курбан Омаров устал терпеть такое "антипапское поведение" и решил "вынести сор из избы".

"Сил моих нет больше терпеть этот беспредел! Короче, если мама попросит Теону, что-нибудь сделать та бежит моментально все исполнять, даже если ей сказали убрать за собой игрушки. А если я попрошу что-либо, например, поцеловать меня, то полный игнор, как будто меня нет в комнате", - поделился муж Бородиной с подписчиками.

В Интернете предположили, что Курбан Омаров потерял авторитет среди близких, а дети понимают, что главная в семье именно Ксения Бородина. Комментаторы утешают мужа ведущей "Дома-2" и предлагают смириться с ролью "подкаблучника".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Omarov Kurban (@zimamoscow)

"Авторитет в Вашей семье у жены, а вы подкаблучник, даже ребенку это понятно", "Скоро все перевернется, лет с 12, мама будет в игноре, а папа бог", "Ксюша держит весь дом в страхе", "Она видит, кто в доме главный", "Маман всем рулит", 

– прокомментировали пользователи в Инстаграме. 

Напомним, Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Юрия Будагова в 2008 г., у пары родилась дочь Маруся. В 2011-м семья распалась с большим скандалом из-за загулов супруга. Следующим избранником телеведущей стал участник "Дома-2" Михаил Терехин, с которым она рассталась после нескольких лет отношений.

В 2015 г. Ксения вышла замуж за Курбана Омарова, родила от него дочь Теону. Пара несколько раз заявляла о разводе, но в конце концов Бородину с супругом смогли сохранить брак.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Рандеву в октябре: Путину и Зеленскому назначили дату встречи

Главам государств готовят для подписания документ о мире в Донбассе по "формуле Штайнмайера"

Чехи развалят Украину под управлением Кремля

Киев потребовал от Праги соблюдать антироссийские санкции ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей