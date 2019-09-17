Курбан Омаров рассказал о непростых отношениях в семье

Супруг ведущей "Дома-2" обратился за советом к подписчикам. По словам мужа Ксении Бородиной, дочка слушается только звездную маму, а его просто игнорирует. Курбан Омаров устал терпеть такое "антипапское поведение" и решил "вынести сор из избы".

"Сил моих нет больше терпеть этот беспредел! Короче, если мама попросит Теону, что-нибудь сделать та бежит моментально все исполнять, даже если ей сказали убрать за собой игрушки. А если я попрошу что-либо, например, поцеловать меня, то полный игнор, как будто меня нет в комнате", - поделился муж Бородиной с подписчиками.

В Интернете предположили, что Курбан Омаров потерял авторитет среди близких, а дети понимают, что главная в семье именно Ксения Бородина. Комментаторы утешают мужа ведущей "Дома-2" и предлагают смириться с ролью "подкаблучника".

"Авторитет в Вашей семье у жены, а вы подкаблучник, даже ребенку это понятно", "Скоро все перевернется, лет с 12, мама будет в игноре, а папа бог", "Ксюша держит весь дом в страхе", "Она видит, кто в доме главный", "Маман всем рулит",

– прокомментировали пользователи в Инстаграме.

Напомним, Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Юрия Будагова в 2008 г., у пары родилась дочь Маруся. В 2011-м семья распалась с большим скандалом из-за загулов супруга. Следующим избранником телеведущей стал участник "Дома-2" Михаил Терехин, с которым она рассталась после нескольких лет отношений.

В 2015 г. Ксения вышла замуж за Курбана Омарова, родила от него дочь Теону. Пара несколько раз заявляла о разводе, но в конце концов Бородину с супругом смогли сохранить брак.