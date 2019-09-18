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"Новая эра": звезда "Дома-2" показала беременного мужа

Александра Артемова. Фото: instagram.com/artemovasasha1
Телезвезда переживает, что у них в семье может родится малыш с другим цветом кожи

Звезда "Дома-2" Александра Артемова находится на последнем месяце беременности. Перед родами на странице девушки в социальных сетях стало появляться все больше странных постов. Например, телезвезда снова заговорила о мужской беременности и показала своего мужа Евгения Кузина, якобы вынашивающего ребенка.

"И кому беременность идет больше? Мне аж не верится, что новая эра материнства и отцовства наступает в нашу жизнь. Вроде бы так долго время шло...Первый триместр вообще еле пережила. Дикие боли, угроза, тошнота, постельный режим", – написала Артемова в Инстаграм.

До этого Артемова поделилась с подписчиками своим страхом – девушка предположила, что у нее может родится ребенок с темным цветом кожи, которого она уже назвала "угольком".

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Публикация от Артёмова🧸 (@artemovasasha1)

"Спрашиваю у мужа: а что, если у нас родится шоколадка"? Уголек наш". И тут мы начинаем в голос смеяться. Тут надо видеть реакцию Жени!", – поделилась экс-участница телепроекта.

За беременностью Александры Артемовой в социальных сетях следят почти 1,5 млн. человек, некоторые из них шокированы странными постами звезды "Дома-2".

"Что я только прочитала?", "Бред какой-то", "Ведет себя странно", "Меня сейчас стошнит", "Вы в Москве с ума сошли реально", "Читать ваши посты противно", "Дикость какая-то",

возмущаются в Интернете.

Ранее звезда "Дома-2" рассказала, как мучается от адской боли.

Дарья ПЕТРОВА
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