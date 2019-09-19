Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Похудевшая звезда "Дома-2" показала вид сзади

Похудевшая звезда
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/
Экс-участница проекта выгнулась у стены

Звезда "Дома-2" Виктория Романец выложила в Инстаграм видео в обтягивающем платье с открытой спиной. Чтобы продемонстрировать все изгибы своего тела, Романец присела на корточки, а потом начала изгибаться у стены, хвастаясь роскошными ягодицами.

Если сейчас Романец смело показывает свое тело, то еще несколько лет назад ее фигура была далека от идеала: у звезды "Дома-2" были лишние килограммы и целлюлит. Возможно, привести тело в порядок Виктории Романец помог ее накачанный муж Антон Гусев: когда-то оба они были участниками проекта, но создать семью смогли только за периметром.

Кроме правильного питания и регулярных физических нагрузок на внешность бывшей участницы "Дома-2" повлиял пластический хирург, который увеличил ей бюст.

Виктория Романец считается одной из самых скандальных участниц телепроекта. По слухам, она увела своего мужа Антона Гусева у другой звезды шоу – Евгении Феофилактовой. Сейчас жизнь девушки, похоже, наладилась. В своем Инстаграм Евгения Феофилактова намекнула, что вышла замуж во второй раз: красотка позировала рядом с букетом с надписью "супруге". 

Ранее муж Ксении Бородиной пожаловался подписчикам на отношения в семье. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

НАТО признала ошибку с Азовом

Эксперты альянса оказались слабы в географии

Разорвал снежный человек: тайну перевала Дятлова раскрыли

На телах туристов обнаружены смертельные травмы, нанесенные крупным существом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей