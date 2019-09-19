Экс-участница проекта выгнулась у стены

Звезда "Дома-2" Виктория Романец выложила в Инстаграм видео в обтягивающем платье с открытой спиной. Чтобы продемонстрировать все изгибы своего тела, Романец присела на корточки, а потом начала изгибаться у стены, хвастаясь роскошными ягодицами.

Если сейчас Романец смело показывает свое тело, то еще несколько лет назад ее фигура была далека от идеала: у звезды "Дома-2" были лишние килограммы и целлюлит. Возможно, привести тело в порядок Виктории Романец помог ее накачанный муж Антон Гусев: когда-то оба они были участниками проекта, но создать семью смогли только за периметром.

Кроме правильного питания и регулярных физических нагрузок на внешность бывшей участницы "Дома-2" повлиял пластический хирург, который увеличил ей бюст.

Виктория Романец считается одной из самых скандальных участниц телепроекта. По слухам, она увела своего мужа Антона Гусева у другой звезды шоу – Евгении Феофилактовой. Сейчас жизнь девушки, похоже, наладилась. В своем Инстаграм Евгения Феофилактова намекнула, что вышла замуж во второй раз: красотка позировала рядом с букетом с надписью "супруге".





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