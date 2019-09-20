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Распухшая экс-звезда "Дома-2" родила в прямом эфире

Распухшая экс-звезда
Саша Артемова. Фото:instagram.com/artemovasasha1
Бывшая участница телестройки устроила настоящее шоу после появления своего ребенка на свет

Саша Артемова стала мамой, о чем сообщила в прямом эфире. Она выложила в Instagram видео и фото из роддома и рассказала, что пережила и чувствует теперь. "Все хорошо, все у нас хорошо. Это было волнительно, стрессово и радостно", – поделилась девушка впечатлениями в сторис.

Ранее, перед родами, под снимком, на котором держит мужа за руку, девушка призналась, что в такие минуты ничего больше не нужно, и призналась, что "руки очень отекли, постоянные наблюдения врачей, изжога".

Не всем подписчикам понравились откровения экс-звезды "Дома-2". Они высказались резко:

"Просто ощущение, что никто до Артемовной не рожал... такой показушный цирк! Безусловно, всего самого лучшего семье Кузиных! Но я никогда ранее не видела таких показушных родов... честно?! Это даже смешно... Отец рожает, мать каждый час в прямом эфире!",  "Какой же позор рекламировать", "Как будто не Артёмовна рожает, а дочь герцога".

О прибавлении в семье двух звезд "Дома -2" Саши Артемовой и Евгения Кузина стало известно накануне вечером. Родители еще не назвали пол и имя ребенка, но поклонники телестройки думают, что у них родилась девочка весом 3 кг 800 граммов. Супруги получают поздравления от близких, друзей и поклонников, одними из первых к паре обратились ведущие телестройки.

Ранее беременная Саша шокировала подписчиков снимком, на котором изображена почти голой. Обнажалась она и до этого. 

Полина ДОРОЖКИНА
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